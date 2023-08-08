В Калуге раскопали улицу Баумана
Во вторник, 8 августа, на улице Баумана возле областного суда работники водоканала начали работы в колодце.
Мы попросили комментарии у предприятия.
- В планах завтра завершить, но возможно, успеем закончить сегодня, - рассказали в водоканале.
Движение на данном участке дороги не затруднено.
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