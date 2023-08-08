В Калуге оборудовали новую остановку из-за перекрытия Синих мостов

В Калуге на улице Тарутинской оборудовали временную остановку общественного транспорта у дома №36. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в управлении городского хозяйства.

- В связи с невозможностью остановки общественного транспорта на остановочном пункте «ул.Зерновая» для удобства пассажиров оборудован временный остановочный пункт по направлению из города в сторону района Малинники по улице Тарутинской в районе дома №36, - пояснили в управлении.

При движении в обратном направлении автобусы останавливаются у дома №43.

- Участок объезда составляет примерно 6 километров, - напомнили в управлении городского хозяйства. - Просим калужан учитывать это при планировании поездок на общественном транспорте.

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