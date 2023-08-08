В Калуге прокуратура заинтересовалась строительством дороги к кампусу Бауманского университета

В Калуге прокуратура опасается, что подрядчик не сможет вовремя построить дорогу к кампусу Бауманского университета, который в сентябре должен открыться в Пучково. Об этом во вторник, 8 августа, заявили в надзорном ведомстве.

На стройплощадку выезжал прокурор Калужской области Константин Жиляков.

- С учетом социальной значимости объекта, высоких рисков несвоевременного исполнения контрактных обязательств, прокуратура города Калуги объявила генеральному директору подрядной организации предостережение, он предупрежден об ответственности, - заявили в прокуратуре.

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