На дороге Калуга – Ферзиково ограничили движение

В Калужской области начался ремонт асфальта на участке между столицей региона и Ферзиково. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в областном министерстве транспорта.

- На участке дороги Калуга - Ферзиково проводится фрезерование старого покрытия, в связи с чем движение автотранспорта может быть затруднено, - заявили в Минтрансе.

Сроки выполнения работ пока не называются.

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