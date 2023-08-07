Что сейчас творится на Синих мостах в Калуге

В июле в Калуге началась реконструкция Синих мостов. Что сейчас творится на месте работ, в понедельник, 8 августа, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Строители демонтировали на путепроводе опоры троллейбусной контактной сети и существующий пролет моста, - пояснил чиновник. - Идет подготовка котлованов под траншеи будущего водопровода и расчистка площадок для дальнейших работ.

По его словам, в ближайшие дни начнется реконструкция канализации на улице Тарутинской. Также будут работать газовщики.

- Для организации качественных съездов город провел процедуру изъятия земельного участка под местным автосервисом, - рассказал Денисов. - Собственник получил соответствующую компенсацию. Работы на этом участке уже начались.

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