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Перекрытый участок улицы Тарутинской в Калуге пообещали открыть к 1 сентября

Софья Фирсова
Опубликовано: 07.08.2023 16:18 0 443
Перекрытый участок улицы Тарутинской в Калуге пообещали открыть к 1 сентября

На еженедельной планерке в понедельник, 7 августа, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о ходе работ в районе Синих мостов. 

Из-за начала учебного года ситуация в сентябре усложнится, увеличится поток машин. Городской голова отметил, что буквально за пару недель нужно закончить все работы на участке улицы Тарутинской, чтобы не было необходимости перемещаться через частный сектор.

Речь идет о перекрестке улицы Тарутинской и 2-го Городского (Степного) проезда. Сейчас это пересечение закрыто. И водители вынуждены проезжать по частному сектору – по улицам Луговой и 8 Марта. 

Калужане также переживают, почему на 2-м Городском проезде до сих пор не заасфальтирована дорога и нет примыкания к улицам Луговой и 8 Марта.

- Мы сознательно не заасфальтировали участок 2-го Городского проезда, эту полосу, для транспортировки очень больших по массе и габаритам плетей, - пояснил Денисов. - Максимальная глубина залегания коммуникаций составляет до 8 метров. После того, как все плети будут смонтированы в соответствии с проектом, оставшуюся полосу 2-го Городского проезда заасфальтируют и сделают нормальное примыкание к Луговой и 8 Марта.

Кроме того, заместитель городского головы Александр Шпиренко рассказал, что на данном маршруте было добавлено две временные остановки – у 43 дома на Тарутинской и у 36 дома на Зерновой.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 07.08.2023 16:18 0 443
Тэги: авто транспорт
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