В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 66 127 нарушений

За неделю, с 28 июля по 3 августа, в Калужской области камеры зафиксировали 66 127 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 40 679.

14 680 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

10 695 человек не пристегнулись ремнем.

623 – припарковались в запрещенном месте.

570 калужан не пропустили пешеходов.

477 водителей выехали на встречную полосу.

403 автомобилиста двигались под камеру по обочине.

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