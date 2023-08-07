В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 66 127 нарушений
За неделю, с 28 июля по 3 августа, в Калужской области камеры зафиксировали 66 127 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 40 679.
14 680 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
10 695 человек не пристегнулись ремнем.
623 – припарковались в запрещенном месте.
570 калужан не пропустили пешеходов.
477 водителей выехали на встречную полосу.
403 автомобилиста двигались под камеру по обочине.
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