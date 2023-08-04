Жителей Калуги попросили не открывать окна из-за большого количества пыли в воздухе

В субботу и воскресенье, 5-6 августа, в Калуге дорожники запланировали ремонтные работы методом холодной регенерации с использованием цемента. Об этом сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

- В связи с этим в воздухе будет наблюдаться повышенное содержание пыли, - заявили специалисты. - На период производства указанных работ просим вас по возможности держать окна закрытыми, а также принять иные меры по недопущению попадания пыли в ваши дома. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Работы будут проводиться на улице Мельничной.

Напомним, выходные в Калужской области обещают стать самыми жаркими с начала 2023 года. Воздух может прогреться до +35.

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