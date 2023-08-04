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В Калуге отменят общественный транспорт из-за ночного забега

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2023 16:22 0 279
В Калуге отменят общественный транспорт из-за ночного забега

Как мы уже рассказывали, вечером 5 августа в центре Калуги пройдет «Ночной забег». Участники соревнований пробегут по центральным улицам 7 километров.

Из-за этого не только перекроют дороги, но и отменят часть общественного транспорта, сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».

  • С 21:30 до 00:00 троллейбусы № 1, 2, 3, 5, 9, 17, 18 ходить не будут.
  • Маршруты № 10, 8А и 9А будут осуществлять движение через пл. Московскую. 
  • Маршруты № 2 А, 97 и 95 будут осуществлять движение через ул. Чижевского.
  • Маршрут № 6 будет осуществлять движение в штатном режиме.
  • Маршрут № 91 будет отсутствовать с 21:00 (Жерело).
  • Маршрут № 98 будет отсутствовать с 20:50 (Молодежная).
  • Маршрут № 94 будет отсутствовать с 21:10 (Дом быта).
  • Маршрут № 20 будет отсутствовать с 20:00 (Калуга 2).
  • Маршрут № 23а будет отсутствовать с 21:00.
  • Маршрут № 25 будет отсутствовать с 20:30.
  • Маршрут № 27 будет отсутствовать с 20:40.
  • Маршрут № 37 будет отсутствовать с 19:50.
  • Маршрут № 33 будет отсутствовать с 20:00.
  • Маршрут № 39 будет отсутствовать с 20:20.
  • Маршрут № 82 будет отсутствовать с 20:40.
  • Маршрут № 30 будет отсутствовать с 20:20 до 00:00.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2023 16:22 0 279
Тэги: транспорт
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