В Калуге запланировали ремонт улицы Киевка

В Калуге осенью собираются залатать ямы на улицы Киевка, на которые жаловались наши читатели.

Об этом 4 августа сообщили в городской управе.

- Осенью по этой улице планируется провести замену изношенных слоев асфальта, - заявили чиновники. - Касаемо разметки, частично она уже нанесена, оставшаяся часть будет нанесена после ремонта. К сожалению, более точных сроков подсказать не сможем, так как всё зависит от завершения ремонта. Приносим извинения за временные неудобства.

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