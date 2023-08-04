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В Калуге приняты работы по ремонту улицы Гвардейской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2023 14:40 0 100
В Калуге приняты работы по ремонту улицы Гвардейской

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Гордумы в составе комиссии оценили итоги ремонта.

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» на улице уложено новое асфальтовое покрытие, заменены бордюры и люки, отремонтированы тротуары, установлены искусственные неровности на пешеходных переходах. Новый асфальт уложен на площади более 9 тысяч кв. метров, установлено 1300 метров тротуарных и 1500 метров дорожных бордюров, уложено 2400 кв. метров тротуарной плитки, газоны засеяны травой. 

- Улица Гвардейская – это пример действительно качественной и безопасной дороги. Были учтены пожелания жителей, удобные для них тропинки превратились в тротуары, выложенные плиткой. Такие тротуары обустроены практически от каждого многоквартирного дома до остановочных павильонов и пешеходных переходов. Мы получили прекрасную улицу с качественным дорожным покрытием. Жители очень довольны преображением микрорайона, – прокомментировал депутат Алексей Колесников.

- Выполнен большой объём работ, по качеству асфальтового покрытия, бордюров и тротуарной плитки претензий нет. Очень важно, что появились новые тротуары, ведущие к детскому саду «Гвоздика» и школе № 28. Уверен, дети и родители оценят их удобство. Члены комиссии остались довольны, также как и жители 906-й базы, – подвёл итоги приёмки Юрий Моисеев. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2023 14:40 0 100
Тэги: городская дума
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