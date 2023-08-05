Жители Калуги просят обновить разметку на Московской площади
В Калуге ко второй половине лета на многих улицах уже стерлась разметка. В частности, о проблеме сообщили на днях водители, которые регулярно ездят по Московской площади:
- Восстановите разметку на Московской площади. Разметка фактически отсутствует. Или продублируйте знаками, если нет возможности нанести разметку, которая способна сохраниться в течении года.
Ситуацию прокомментировали в городской управе.
- Повторное обновление разметки уже началось, - заявили чиновники. - Постараемся решить вопрос до конца лета. К сожалению, из-за больших объемов работ и еще неизвестных погодных условий для нанесения разметки, точных сроков подсказать не сможем, но мы постараемся решить эту проблему как можно быстрее. Приносим извинения за временные неудобства.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!