В Калуге обновили разметку у шести школ

В Калуге у шести школ уже обновили дорожную разметку к новому учебному году. Об этом сообщили 3 августа в управлении городского хозяйства.

Работы проведены у школ № 8, 9, 11, 12, 23 и 31.

К 1 сентября разметку обещают обновить у всех школ Калуги.

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