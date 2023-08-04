В Калуге обновили разметку у шести школ
В Калуге у шести школ уже обновили дорожную разметку к новому учебному году. Об этом сообщили 3 августа в управлении городского хозяйства.
Работы проведены у школ № 8, 9, 11, 12, 23 и 31.
К 1 сентября разметку обещают обновить у всех школ Калуги.
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