В Калуге ищут очевидцев трех ДТП

В четверг, 3 августа, ГИБДД Калуги объявила о поисках очевидцев трех ДТП, произошедших на улицах города.

10 мая примерно в 14:20 у дома №20 на улице 2-й Клубничной водитель наехал на детскую коляску и скрылся. Пострадал ребенок.

Около 5 утра 25 мая на перекрестке улиц Платова и Моторной водитель скрылся, сбив женщину.

А 11 июля примерно в 17:40 у дома №233 по улице Московской водитель троллейбуса уронил двух пассажиров, находившихся в салоне.

Всех, у кого есть информация по данным случаям, просят обратиться в полицию: Грабцевское шоссе, 112А, кабинет № 10 или Телевизионная, 3А, кабинет № 16. Также можно звонить по телефонам 547-534 или 764-051 (доб. 107).

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