На следующей неделе в Калуге пройдут массовые проверки водителей в рамках профилактических акций «Грузовой транспорт» и «Безопасный автобус». Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Грузовики будут проверять 10 августа, автобусы – 11 августа.

С начала года в Калуге произошло 17 ДТП с пассажирским транспортом, один человек погиб, 22 пострадали.

В 11 ДТП с грузовиками пострадали 18 человек.

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