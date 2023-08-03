В Калуге движение на улице Московской и Грабцевском шоссе остановилось из-за ДТП
Днем в четверг, 3 августа, в Калуге движение затруднено на двух ожилвленных участках – улице Московской в районе путепровода и Грабцевском шоссе в районе улицы Молодежной. Там произошли аварии. Очевидцы опубликовали фото в сообществе «Калуга ДТП».
На Московской авария произошла недалеко от перекрестка с улицей Азаровской. Проехать нельзя со стороны центра.
На Грабцевском шоссе ДТП зафиксировано у перекрестка с улицей Платова. Проехать нельзя в обе стороны.
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