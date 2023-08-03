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Жительница Калужской области накопила штрафов за быструю езду на 23 тысячи рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2023 11:10 0 223
Жительница Калужской области накопила штрафов за быструю езду на 23 тысячи рублей

Жительница Людиново за нарушения ПДД накопила штрафов на 23 тысячи рублей, однако долгое время их не оплачивала. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в управлении ФССП по Калужской области.

Приставы запретили ей совершать любые регистрационные действия с машиной. После этого нарушительница погасила долг. Кроме того, в качестве исполнительского сбора она отдала 7 тысяч рублей.

После этого женщина получила возможность продать машину.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2023 11:10 0 223
Тэги: авто приставы
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