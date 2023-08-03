Жительница Калужской области накопила штрафов за быструю езду на 23 тысячи рублей

Жительница Людиново за нарушения ПДД накопила штрафов на 23 тысячи рублей, однако долгое время их не оплачивала. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в управлении ФССП по Калужской области.

Приставы запретили ей совершать любые регистрационные действия с машиной. После этого нарушительница погасила долг. Кроме того, в качестве исполнительского сбора она отдала 7 тысяч рублей.

После этого женщина получила возможность продать машину.

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