В Калуге из-за ремонта перекрыли улицу Пролетарскую

В четверг, 3 августа, в Калуге закрыли проезд по улице Пролетарской в районе дома №116. Об этом сообщили в городской управе.

Перекрытие связано с ремонтными работами теплосети. Завершить их обещают к 20:00 четверга.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее городская управа сообщала, что на Пролетарской с 28 июля по 6 августа будут менять асфальт.

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