В Калуге из-за ремонта перекрыли улицу Пролетарскую
В четверг, 3 августа, в Калуге закрыли проезд по улице Пролетарской в районе дома №116. Об этом сообщили в городской управе.
Перекрытие связано с ремонтными работами теплосети. Завершить их обещают к 20:00 четверга.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Ранее городская управа сообщала, что на Пролетарской с 28 июля по 6 августа будут менять асфальт.
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