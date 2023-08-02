В Калуге начали разбирать путепровод на Синих мостах
В Калуге начали разбирать первый путепровод на Синих мостах. В среду, 2 августа, фото с места работ опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.
- Демонтаж старых перильных ограждений и части тротуаров завершен, - заявил он. - Продолжается подготовка площадки к монтажу свай для новых мостов. Параллельно с этим идет переустройство множества сетей газоснабжения, водоотведения, канализации, электрики.
Напомним, движение на этом участке закрыли на четыре месяца в конце июля. Транспорт пустили в объезд по улице Московской.
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