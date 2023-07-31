В Калугу привезли первые семь новых автобусов
В Калугу поступили первые семь автобусов из 107, которые закупили для обновления городского транспорта. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил руководитель «Управления калужского троллейбуса» Вадим Витьков.
- Газ, хорошая комплектация: видеонаблюдение, кондиционирование, мониторы, информационные табло, безналичная система оплаты, - отметил Витьков. - Получили, смотрим, обследуем, готовимся.
Автобусы используют для запуска нового автобусного маршрута №34, который соединит центральную часть Калуги с кампусом Бауманского университета в Пучково.
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