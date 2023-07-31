В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 66 894 нарушения

За неделю, с 21 по 27 июля, в Калужской области камеры зафиксировали 66 894 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 37 106.

15 178 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

12 795 человек не пристегнулись ремнем.

515 калужан не пропустили пешеходов.

511 автомобилистов двигались под камеру по обочине.

423 водителя выехали на встречную полосу.

366 – припарковались в запрещенном месте.

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