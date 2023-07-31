На въезде в Калугу обновили герб

В Калуге на улице Гагарина обновили герб, расположенный на склоне. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в управлении городского хозяйства.

Элементы конструкции покрасили, засыпан новый цветной щебень.

В управлении городского хозяйства отметили, что все цвета соответствуют официальным на гербе Калуги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.