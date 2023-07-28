В Калуге водителей предупредили о ремонте улицы Пролетарской

В Калуге участок улицы Пролетарской между улицами Ленина и Горького будут ремонтировать с 28 июля по 6 августа. Об этом в пятницу сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

Перекрываться движение не будет, но могут возникнуть временные трудности.

- В стесненных условиях работаем следующим образом: заранее уведомляем собственников транспортных средств о предстоящих работах, места запаркованности закрываем лентами сигнальными, чистим, проливаем, - рассказала нам руководитель Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна Арен. - Укладчик идет на ширину 4-5 метра где-то, ширина улицы Пролетарской варьируется до 7-8 метров, так что машины смогут выезжать и заезжать. Конечно, будем просить выбирать другие пути и работать в вечернее время. Придется жителям данного участка потерпеть немного работу техники. За что будем им очень признательны и благодарны за понимание.

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