В Калуге разобрали мост в Росве

В Калуге подрядчик завершил демонтаж моста через реку Росвянка в селе Росва. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в региональном министерстве транспорта.

- На данный момент выполнены работы по устройству объездной дороги, а также по разборке существующего моста, - приводит Минтранс слова представителя подрядчика. - В настоящий момент выполняются работы по ремонту бетонных поверхностей опор и демонтированных балок пролетного строения. А также работы по изготовлению арматурных каркасов.

Полностью завершить реконструкцию моста обещают к декабрю 2024 года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.