В Калуге поменяли режим работы светофоров на объезде Синих мостов

Из-за перекрытия Синих мостов в Калуге существенно возросла нагрузка на улицы Московскую и Путейскую. Чтобы уменьшить заторы там поменяли режим работы светофоров, сообщили в четверг, 27 июля, в управлении городского хозяйства городской управы.

Речь идет о выезде с путепровода в сторону улицы Путейской.

- Сегодня в два раза увеличено время бесконфликтного проезда для осуществления левого поворота при движении в сторону улиц Глаголева и Гурьянова, - пояснили в управлении горхозяйства. - В таком режиме светофор будет работать ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 00:00, что позволит увеличить пропускную способность перекрестка в часы пик.

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