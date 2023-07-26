Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге прогнозируют подорожание такси на 30%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2023 13:09 2 516
В Калуге прогнозируют подорожание такси на 30%

Как мы уже рассказывали, с 1 сентября вступит в силу новый закон о такси. После этого цены на перевозки могут вырасти в пределах 30%. Такой прогноз в среду, 26 июля, в эфире «Ника ТВ» дал начальник управления административно-технического контроля региона Станислав Орехов.

По его словам, прогноз основан на совокупности многих факторов.

- Рынок сам себя отрегулирует, - подчеркнул Орехов. - А наша задача – провести максимально объем мероприятий, чтобы эти последствия минимизировать.

Ранее, напомним, эту тему обсуждали на планерке в областном правительстве.

С 1 сентября агрегаторы смогут передавать заказы только перевозчикам, у которых есть действующее разрешение и запись в региональном реестре. А все водители такси должны пройти регистрацию как самозанятые. На данный момент этим требованиям соответствуют лишь 1500 из 25 000 таксистов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2023 13:09 2 516
Тэги: транспорт авто такси станислав орехов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Тельферы на 3 тонны: как выбрать и эксплуатировать
Промышленные колёса для тележек: правила выбора и использования
Как отличить силиконовый шланг от ПВХ-шланга?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru