В Калуге прогнозируют подорожание такси на 30%

Как мы уже рассказывали, с 1 сентября вступит в силу новый закон о такси. После этого цены на перевозки могут вырасти в пределах 30%. Такой прогноз в среду, 26 июля, в эфире «Ника ТВ» дал начальник управления административно-технического контроля региона Станислав Орехов.

По его словам, прогноз основан на совокупности многих факторов.

- Рынок сам себя отрегулирует, - подчеркнул Орехов. - А наша задача – провести максимально объем мероприятий, чтобы эти последствия минимизировать.

Ранее, напомним, эту тему обсуждали на планерке в областном правительстве.

С 1 сентября агрегаторы смогут передавать заказы только перевозчикам, у которых есть действующее разрешение и запись в региональном реестре. А все водители такси должны пройти регистрацию как самозанятые. На данный момент этим требованиям соответствуют лишь 1500 из 25 000 таксистов.

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