В Калуге объяснили, как объезжать перекрытые Синие мосты

В Калуге с понедельника закрыт проезд по путепроводу Синие мосты. Городская управа в связи с этим опубликовала дополнительные разъяснения о том, как водителям использовать объездные пути.

На съездах с путепровода организовали двустороннее движение. При движении в центр или в сторону Силикатного со 2-го Городского проезда нужно ехать по кольцу с левым поворотом на левый съезд вдоль путепровода, а потом с правым поворотом выезжать на Московскую.

Автомобилистам, которые едут в центр города или в сторону Силикатного со стороны Терепца через улицу Азаровскую нужно воспользоваться левым поворотом на улицу Параллельную, потом двигаться по кольцу с левым поворотом на левый съезд вдоль путепровода и повернуть направо на Московскую.

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