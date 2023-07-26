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Калужанам рассказали про новые остановки общественного транспорта при объезде Синих мостов

Софья Фирсова
Опубликовано: 26.07.2023 10:00 0 510
Калужанам рассказали про новые остановки общественного транспорта при объезде Синих мостов

Во вторник, 25 июля, в отделе безопасности дорожного движения УГХ города Калуги уточнили, что маршруты №8А(л), №8, №61 будут временно останавливаться на данных пунктах при объезде:

«ул.Азаровская» (по ул.Московская), «Путепровод» (по Московскому путепроводу), «ул.Поселковая» (по ул.Путейской), «проходная Кадви» (по ул.Путейской), новый временный остановочный пункт, расположенный на ул.2-й Городской проезд в районе перекрестка с ул.Луговая.


Автобус №86 в прямом и обратном направлении будет осуществлять остановки на «Путепроводе» (По ул. Московская) – это новый временный остановочный пункт, который расположен на улице 2-й Городской проезд в районе перекрестка с ул. Луговая.

Также для удобства местных жителей, вместо остановки на Зерновой с 25 июля по 25 августа оборудовали остановку по направлению в город по улице Тарутинская в районе 43 дома.

Участок объезда составляет около 6 километров. Калужан попросили рассчитывать время при планировании поездок на общественном транспорте.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 26.07.2023 10:00 0 510
Тэги: транспорт общество
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