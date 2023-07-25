Пять новых дорожных камер установят в Калужской области

На дорогах Калужской области вскоре установят пять новых стационарных комплексов, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в региональном центре безопасности дорожного движения.

В Обнинске камеры появятся у дома №3 на улице Белкинской. Они будут реагировать на превышение скорости, непристегнутый ремень и непредоставление преимущества пешеходам.

В Калуге под контроль возьмут перекресток в Анненках на подъездной дороге от Киевской трассы. Там, кроме указанных выше нарушений, будут наказывать за пересечение стоп-линии на красный и несоблюдение разметки.

Еще три камеры установят там, где они работали раньше, но потом были демонтированы: в Юхнове и Малоярославце на трассе А130, а также в деревне Корекозево на дороге Калуга – Перемышль.

Когда именно камеры заработают, пока не сообщается.

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