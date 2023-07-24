В Калуге полностью перекроют улицу Телевизионную до утра 25 июля

Как мы сообщали ранее, в Калуге на улице Телевизионной, 2б произошла авария на магистральном водопроводе.

Из-за ремонтных работ на данном участке дороги перекроют движение с 22:00 24 июля до 10:00 25 июля.

В связи с перекрытием будут изменены схемы движения пассажирского транспорта:

Троллейбусы №17(л) и №9(л) до 10-00 ходить не будут.

Автобусы №17 и №9 будут объезжать ремонтируемый участок по ул.Телевизионная — ул.Билибина — Московская пл. - ул.Московская;

Автобус №81 будет ехать по ул.Телевизионная — ул.Билибина — Московская пл. - ул.Московская — пер.Ю.Казанкова — ул.Телевизионная.

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