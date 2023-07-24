В Калуге из-за коммунальной аварии собираются перекрыть улицу Телевизионную

В субботу к нам в редакцию прислали фото потопа на Телевизионной в Калуге. Читатель рассказал, что проезжал рядом с коммунальной аварией на машине. Из-за ее большого масштаба, было немного затруднено движение.

В понедельник, 24 июля, мы попросили «ГП Калугаоблводоканал» прокомментировать ситуацию. По словам сотрудников, на улице Телевизионной произошла авария на магистральном трубопроводе. В данный момент повреждения обследуются, рабочие ищут способ устранить проблему.

- Для ликвидации аварии потребуется перекрытие дороги и остановка насосной станции, - отметили в пресс-службе. - После проведения согласований будут проведены ремонтные работы

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