В Калуге улицу Октябрьскую перекроют из-за аварийных работ

Вечером во вторник, 25 июля, в Калуге перекроют улицу Октябрьскую в районе перекрестка с улицей Добровольского, сообщили в городской управе. Это связано с аварийными работами теплосети.

Проехать нельзя будет с 20:00 25 июля.

Восстановить движение обещают к 6 утра 26 июля.

Водителей заранее просят выбирать пути объезда и места для парковки.

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