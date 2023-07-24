В Калуге улицу Октябрьскую перекроют из-за аварийных работ
Вечером во вторник, 25 июля, в Калуге перекроют улицу Октябрьскую в районе перекрестка с улицей Добровольского, сообщили в городской управе. Это связано с аварийными работами теплосети.
Проехать нельзя будет с 20:00 25 июля.
Восстановить движение обещают к 6 утра 26 июля.
Водителей заранее просят выбирать пути объезда и места для парковки.
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