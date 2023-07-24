Коллапс в сфере такси грозит Калужской области с 1 сентября

С 1 сентября вступит в силу новый закон о такси. Эту тему в понедельник, 24 июля, обсудили на заседании правительства Калужской области.

Согласно этому документу, с 1 сентября агрегаторы не смогут передавать заказы перевозчикам, у которых нет действующего разрешения и записи в региональном реестре. Все водители такси должны пройти регистрацию как самозанятые.

- А у нас пока только порядка 1500 действующих разрешений на работу в такси. При этом на платформах агрегаторов зарегистрированы около 25 тысяч человек, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Можно себе представить, что будет твориться 1 сентября. Со временем вызова такси, с ценами.

Глава региона поручил управлению административно-технического контроля срочно активизировать работу с агрегаторами и таксистами.

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