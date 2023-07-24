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В Калуге перекрыли Синие мосты

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.07.2023 10:58 1 508

С 11:00 в понедельник, 24 июля, в Калуге закрыт для движения путепровод Синие мосты.

Движение обещают возобновить после реконструкции, которая займет примерно четыре месяца.

Ранее мы рассказывали, как будут организованы пути объезда. Также сообщалось об измененных маршрутах общественного транспорта. Власти советуют водителям пользоваться окружной дорогой.

Пешком на мосты также нельзя попасть.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.07.2023 10:58 1 508
Тэги: авто дороги
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