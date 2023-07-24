В Калуге организовали новое круговое движение из-за перекрытия Синих мостов

С 11:00 в понедельник, 24 июля, в Калуге закроют движение по путепроводу Синие мосты.

Проехать там нельзя будет в течение примерно четырех месяцев.

Утром в понедельник городской голова Дмитрий Денисов напомнил водителям, что у дома №279 по улице Московской временно организовали круговое движение.

Ранее мы рассказывали о путях объезда Синих мостов. Также публиковались измененные маршруты общественного транспорта.

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