В Калуге организовали новое круговое движение из-за перекрытия Синих мостов
С 11:00 в понедельник, 24 июля, в Калуге закроют движение по путепроводу Синие мосты.
Проехать там нельзя будет в течение примерно четырех месяцев.
Утром в понедельник городской голова Дмитрий Денисов напомнил водителям, что у дома №279 по улице Московской временно организовали круговое движение.
Ранее мы рассказывали о путях объезда Синих мостов. Также публиковались измененные маршруты общественного транспорта.
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