В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 73 570 нарушений

За неделю, с 14 по 20 июля, в Калужской области камеры зафиксировали 73 570 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 41 180.

15 218 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

15 070 человек не пристегнулись ремнем.

633 калужанина не пропустили пешеходов.

462 водителя выехали на встречную полосу.

426 – припарковались в запрещенном месте.

581 автомобилист двигался под камеру по обочине.

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