В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 73 570 нарушений
За неделю, с 14 по 20 июля, в Калужской области камеры зафиксировали 73 570 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 41 180.
15 218 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
15 070 человек не пристегнулись ремнем.
633 калужанина не пропустили пешеходов.
462 водителя выехали на встречную полосу.
426 – припарковались в запрещенном месте.
581 автомобилист двигался под камеру по обочине.
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