Стало известно, как лучше объезжать перекрытые Синие мосты в Калуге

С понедельника, 24 июля, в Калуге на четыре месяца закроют проезд по путепроводу Синие мосты. Городской голова Дмитрий Денисов сообщил в пятницу, что подготовительные работы практически завершены. На дорогах поставили необходимые временные знаки.

В то же время объезжать Синие мосты Денисов посоветовал не по 2-му Городскому проезду и Московской, а по окружной.

- Эксперты в области безопасности дорожного движения утверждают, что для обхода перекрытого участка автомобилистам в ближайшие месяцы удобнее всего будет пользоваться объездной калужской дорогой, - заявил чиновник.

Схемы объезда для водителей опубликованы здесь. Также мы рассказывали, как с 24 июля будет ходить общественный транспорт.

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