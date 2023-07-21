В Калуге запустили горячую линию в связи с перекрытием Синих мостов

Городская управа Калуги в связи с предстоящим 24 июля перекрытием путепровода Синие моста организовала горячую линию.

Задать вопросы о транспорте и путях объезда можно по телефону управления городского хозяйства 71-49-49. Звонки принимают по будням с 8:00 до 17:00.

Напомним, движение по Синим мостам закроют с 11:00 24 июля. Ранее мы публиковали схемы объезда для водителей и измененные маршруты общественного транспорта.

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