В Калуге заработала новая дорожная камера
В Калуге новая камера, которая фиксирует нарушения ПДД, заработала на улице Набережной. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Камера расположена в районе дома №6а.
Она фиксирует превышение скорости движения.
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