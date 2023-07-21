В Калуге заработала новая дорожная камера

В Калуге новая камера, которая фиксирует нарушения ПДД, заработала на улице Набережной. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Камера расположена в районе дома №6а.

Она фиксирует превышение скорости движения.

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