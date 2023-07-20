Стало известно, как будет ходить общественный транспорт во время перекрытия Синих мостов в Калуге

С понедельника, 24 июля, в Калуге закроют для движения путепровод Синие мосты. Ранее мы рассказывали, какими объездными путями будут двигаться автомобили. А в четверг городская управа сообщила, по каким маршрутам поедут автобусы.

С 24 июля по 25 августа

Маршрут № 8А «ул. Кирова – ул. Ольговская» и маршрут №61 «пл. Старый Торг – ул. Дружбы» будут ездить:

в сторону микрорайона Малинники – по улицам Глаголева, Путейской, Московской, 2-му Городскому проезду, улицам 8 Марта, Вагонной и Тарутинской,

в сторону центра – по улицам Тарутинской, Вагонной, Луговой, 2-му Городскому проезду, улицам Московской, Путейской и Глаголева.

Автобусы №86 «пл. Победы – Силикатный» будет ездить в сторону микрорайона Малинники в объезд Синих мостов по улицам Вагонной, Луговой, 2-му Городскому проезду, улицам Московской и Путейской.

Автобусы №63, №66 и №69 будут ездить по прежним маршрутам.

С 26 августа вновь будут внесены изменения:

Автобусы № 8А и №61 поедут:

в сторону Малинников – по улицам Глаголева, Путейской, Московской, 2-му Городскому проезду и Тарутинской,

в сторону центра – по улице Тарутинской, 2-му Городскому проезду, улицам Московской, Путейской и Глаголева.

Маршрут №86 в сторону Малинников поедет по 2-му Городскому проезду, улицам Московской и Путейской.

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