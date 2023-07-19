В Калуге перекроют улицу Пестеля
С 21:00 пятницы, 21 июля, до 8:00 субботы, 22 июля, в Калуге будет перекрыта улица Пестеля на участке между улицами Мичурина и Тульской. Об этом сообщили в городской управе.
Объехать этот участок можно будет по улице Горького.
Перекрытия связано с работами на сетях, пояснили в городской администрации. Водителей просят заранее выбирать свой путь.
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