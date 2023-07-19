У жителя Калужской области конфисковали машину за нарушения ПДД
В Козельском районе 34-летний мужчина лишился своего автомобиля «Опель Корса» за езду в пьяном виде. Об этом в среду, 19 июля, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Водитель повторно попался нетрезвым за рулем на дороге Козельск – Кудринская.
По уголовной статье мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ. Водительское удостоверение он не сможет получить в течение трех лет. Машину изъяли в доход государства.
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