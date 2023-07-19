320 тонн металла завезли для реконструкции Синих мостов в Калуге

В Калуге продолжается подготовка к перекрытию Синих мостов, которое намечено на 11:00 24 июля.

Как рассказал в среду городской голова Дмитрий Денисов, на стройплощадку завезли 320 тонн металлоконструкций.

- Около 153 погонных метров ливневой канализации проложено, это 80% от всей работы, - заявил чиновник. - Сейчас рабочие варят футляры больших диаметров (от 1000 и по уменьшению до 710). Они необходимы для замены водопровода и напорной канализации на пересечении улицы Тарутинской и 2-го Городского (Степного) проезда.

Денисов заранее поблагодарил калужан за терпение на время перекрытия путепровода. Ранее заявлялось, что дорогой нельзя будет пользоваться около четырех месяцев – до конца ноября.

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