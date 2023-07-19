У жителя Калуги арестовали «БМВ» за долги после ДТП

В Калуге у мужчины арестовали автомобиль «БМВ» за то, что он не выплатил долг в 185 тысяч рублей. Об этом в среду, 19 июля, рассказали в областном управлении судебных приставов.

Задолженность образовалась после того, как калужанин стал виновником ДТП и не выплатил пострадавшему человеку компенсацию.

От приставов должник скрывался, но те обнаружили его машину. После ареста авто калужанину понадобилось меньше суток, чтобы найти необходимую сумму.

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