Опубликована схема объезда перекрытых Синих мостов в Калуге

Как мы уже рассказывали, с 11:00 понедельника, 24 июля, в Калуге закроют движение по путепроводу Синие мосты. Городской голова Дмитрий Денисов в среду опубликовал схемы объезда этого участка.

При движении по Тарутинской в сторону центра транспорт будет заворачивать направо на Вагонную. Затем по Луговой на Степной проезд и дальше выезд на улицу Московскую.

С Зерновой на Тарутинскую также можно будет повернуть только направо.

В районе развязки Степного проезда и улицы Московской устроят круговое движение.

Как именно будет ходить общественный транспорт, власти пока не сообщали.

- Ровно в 11:00 подрядчик приступит к демонтажу старого моста и переустройству подземных коммуникаций в полосе отвода улицы Тарутинская и Степной проезд, - прокомментировал Дмитрий Денисов.

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