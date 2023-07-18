В Калуге рассказали о причинах подорожания проезда в общественном транспорте

В ближайшие месяцы в Калуге появится больше 100 новых автобусов, которые будут использоваться на разных маршрутах. Одновременно с этим готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Во вторник, 18 июля, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, сейчас в Калуге один из самых низких в стране тарифов на проезд в общественном транспорте. При этом директор муниципального УКТ, которое получит в лизинг новые автобусы, постоянно отмечает, что все расходы на бензин, дизель, электричество, запчасти они несут по актуальной для всех городов России рыночной стоимости. Предприятие оценивает себестоимость одной поездки в калужском транспорте в 50 рублей.

- Конечно, такого резкого увеличения тарифа в Калуге не будет, - заверил Денисов.

На данный момент власти еще не определились с новой стоимостью билета.

- На погашение инфраструктурного бюджетного кредита средства будут выделены в полном объеме из областного и городского бюджетов, - пояснил городской голова. - А повышение тарифа необходимо в связи с тем, что с прибытием 107 новых автобусов парк муниципального транспорта увеличится с существующих 140 машин до 250. Городу потребуются более ста профессиональных водителей, а также диспетчеры, механики, медики. И всем им нужно будет выплачивать достойную зарплату!

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