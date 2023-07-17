В Калуге Синие мосты перекроют 24 июля

Синие мосты для реконструкции закроют с 11:00 понедельника, 24 июля. Об этом сообщил на планерке городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, работы начнутся не с самого утра, чтобы калужане смогли спокойно добраться до работы.

В конце нынешней недели чиновники обещают опубликовать схемы объезда.

Ранее сообщалось, что движение по Синим мостам будет перекрыто в течение четырех месяцев – то есть примерно до второй половины ноября.

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