В Калуге Синие мосты перекроют 24 июля
Синие мосты для реконструкции закроют с 11:00 понедельника, 24 июля. Об этом сообщил на планерке городской голова Дмитрий Денисов.
По его словам, работы начнутся не с самого утра, чтобы калужане смогли спокойно добраться до работы.
В конце нынешней недели чиновники обещают опубликовать схемы объезда.
Ранее сообщалось, что движение по Синим мостам будет перекрыто в течение четырех месяцев – то есть примерно до второй половины ноября.
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