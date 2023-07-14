В ДТП в Калужской области пострадал 21-летний водитель мопеда
Ранее мы сообщали об аварии с мопедом и «Газелью» в деревне Бетлица.
Нам удалось выяснить, что в ДТП пострадал 20-летний молодой человек, который был за рулем мопеда. У пострадавшего перелом ноги, он доставлен в больницу.
Причины столкновения уточняются.
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