Синие мосты перекроют в ближайшие две недели

В понедельник, 10 июля, о сроках завершения всех дорожных работ перед перекрытием рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко. Работы завершат в течение недели, максимум двух.

- И я думаю, как в раз в этот срок мы утвердим конечную схему объезда. Это сложный узел, где у нас 2-й Городской проезд, улица Параллельная, - отметил Бугаенко. Мы там сделаем, вероятнее всего, кольцевое движение. Но на этом узле надо будет провести дополнительные работы по расширению проезжей части. В течение двух недель справимся с этой задачей. Постараемся раньше.

В Городской управе отметили, что 2-й Городской проезд отфрезерован. Его асфальтирование, если позволит погода, начнется в ближайшую среду.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.