В Калуге 12 июля ограничат движение по улице Прончищева

Во вторник, 11 июля, Городская управа Калуги сообщает о перекрытии дорог в городе.

12 июля с 9:00 до 16:00 на улице Прончищева в районе дома №5 в Калуге будет закрыт проезд для всех видов транспорта. В это время там будут проводить ремонтные работы.

Улицу перекроют у моста через речку Киевку.

Калужан просят заранее выбирать место для парковки.

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